В Пакистане девять человек погибли на антиамериканской демонстрации

В Пакистане жители вышли на акцию в поддержку Ирана. В результате столкновений с правоохранителями погибли девять человек.

После начала военных действий США и Израиля в отношении Ирана и гибели Верховного лидера Али Хаменеи протесты вспыхнули в Ираке, Пакистане и Индии. Вооруженные палками и арматурами люди пытались прорваться в консульство США в городе Карачи, толпа разрушила фасад дипломатического учреждения. Силовики открыли огонь по митингующим. В результате погибли девять человек.

Накануне США и Израиль начали военную операцию против Ирана, обстреляв Тегеран и несколько стратегических объектов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима». В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне.

Позже стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он был убит в своем офисе ранним утром в субботу в ходе ракетного обстрела. Корпус стражей исламской революции анонсировал операцию мести США и Израилю.

Исламабад, Зоя Осколкова

