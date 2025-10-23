Минфин США вводит санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Министер финансов США Скотт Бессент в среду объявил о санкциях против российских нефтяных групп «Роснефть» и «Лукойл», что является следствием, цитируем, «отсутствия серьезной воли России участвовать в мирном процессе для прекращения конфликта на Украине».

«Столкнуясь с отказом президента Путина остановить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля», – объяснил Скотт Бессент, подчеркнув, что министерство «готово пойти дальше, если это необходимо», и приглашая союзников Соединенных Штатов «присоединиться к (этим) санкциям».

Санкции вводятся из-за того, что Владимир Путин «не был ни откровенным, ни честным за столом переговоров», пояснил министр финансов, добавив, что американский президент был разочарован текущим состоянием переговоров о ситуации на Украине.

Между тем, цены на нефть подскочили на биржах после закрытия, а эталонные значения WTI и Brent выросли примерно на 1,50%.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора провести второй раунд личных переговоров в Венгрии, но президент США накануне сообщил, что в ближайшее время этой встречи не будет. Трамп пояснил: он не хочет, чтобы дискуссии были «напрасными» или «пустой тратой времени», предполагая, что договорится о прекращении конфликта не удастся снова.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

