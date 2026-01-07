российское информационное агентство 18+

Американский корабль береговой охраны преследует нефтяной танкер под флагом РФ

В Атлантике корабль береговой охраны США преследует танкер Marinera под флагом России. По данным СМИ, американцы попытаются захватить судно, которое, по мнению Вашингтона, перевозит подсанкционную нефть.

«Вот уже несколько дней за «Маринерой» следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. км», – сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

По словам российских дипломатов, судно осуществляет плавание в полном соответствии с нормами международного морского права. В МИД РФ выразили надежду на соблюдение западными странами принципов свободы судоходства в открытом море.

Тем временем, американские и британские СМИ сообщают, что США разрабатывают планы по перехвату судна в Атлантике. В Вашингтоне уверены, что танкер перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы.

Ранее судно ходило под флагом Панамы и называлось Bella 1. В прошлом году танкер попал под санкции США за работу на так называемый «теневой флот». Позже экипаж нарисовал на корпусе судна российский флаг и заявил, что корабль находится под защитой России. Вскоре после этого судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием – Marinera.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

