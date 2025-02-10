ЕС готовится к захвату входящих в российский «теневой флот» танкеров в Балтийском море

Евросоюз разрабатывает законодательную базу для масштабной операции по захвату в Балтийском море российских судов, которые якобы входят в «теневой флот». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По словам собеседников издания, новые законы позволят захватить судно за ущерб, который оно якобы может нанести окружающей среде, а также за якобы совершенное повреждение подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры.

Кроме того, еще одним основанием для задержания судна в гавани будет считаться «борьба с пиратством».

Также ряд европейских стран, среди которых Литва и Эстония, планируют создать список надежных морских страховщиков: если судно будет застраховано компанией, не входящей в этот перечень, то его могут задержать.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс предпринимает активные попытки блокировать Россию на Балтике. По его словам, для этого предпринимаются террористические методы.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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