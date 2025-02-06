НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море

Североатлантический альянс предпринимает активные попытки блокировать Россию на Балтике. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, для этого предпринимаются террористические методы.

«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», – подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).

«В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», – констатировал помощник главы государства, обратив внимание, что такая политика негативно влияет на безопасность грузопассажирских перевозок и разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.

В середине января сообщалось, что два военных корабля НАТО под флагами Германии и Нидерландов зашли в Финский залив для патрулирования Балтийского моря.

Москва, Светлана Антонова

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