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Среда, 15 января 2025, 18:19 мск

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Военные корабли НАТО зашли в Финский залив

www.navy.com

Два военных корабля НАТО под флагами Германии и Нидерландов зашли в Финский залив для патрулирования Балтийского моря, сообщает западная пресса.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс предпримет меры для защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море. Поводом для такого решения стали порывы линий связи, обеспечивающих работу сети Интернет. На Западе считают, что это якобы стало результатом «агрессивных» действий России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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