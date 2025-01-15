Военные корабли НАТО зашли в Финский залив

Два военных корабля НАТО под флагами Германии и Нидерландов зашли в Финский залив для патрулирования Балтийского моря, сообщает западная пресса.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс предпримет меры для защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море. Поводом для такого решения стали порывы линий связи, обеспечивающих работу сети Интернет. На Западе считают, что это якобы стало результатом «агрессивных» действий России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube