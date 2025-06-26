Польша вышла из Договора о запрете противопехотных мин

Сейм Польши поддержал выход страны из Договора о запрете противопехотных мин. Об этом сообщается на сайте польского парламента.

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, трое воздержались.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такое решение «является ключевым для обеспечения безопасности региона».

Ранее решение выйти из международной конвенции о запрете противопехотных мин поддержали власти Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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