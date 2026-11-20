Эстония закроет все пограничные переходы с Россией с 1 декабря

Эстония с 1 декабря закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что пропуск людей и транспорта будет прекращен на всех погранпереходах: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Правительство через полгода оценит, следует ли изменить введенные ограничения.

При этом железнодорожные грузоперевозки сохранятся с учетом действующих ограничений и таможенного контроля.

О планах закрыть пункты пропуска на границе с Россией глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил 15 ноября, связав эту меру с попыткой поджога на оборонном предприятии – производителе беспилотников Threod Systems в ночь на 14 ноября. Власти заявляли, что по подозрению в причастности к инциденту были задержаны восемь граждан Латвии. В причастности к попытке диверсии эстонская сторона бездоказательно обвинила Россию. В Кремле обвинения отвергли, назвав их безосновательными.

Таллин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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