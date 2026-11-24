Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс дал поручение профильным ведомствам до конца следующей недели определить позицию Риги по вопросу возможного закрытия или ограничения работы пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает портал Delfi.

Этот вопрос рассматривается на фоне решения властей Эстонии с 1 декабря закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.

Кулбергс полагает, что решение должно приниматься комплексно и учитывать не только вопросы безопасности, но и риск перераспределения пассажирских и транспортных потоков между Латвией, Эстонией и Литвой. По его словам, странам Балтии следует выработать скоординированный подход к пограничным ограничениям.

Глава МВД Латвии Янис Домбрава выразил надежду на то, что решение о закрытии границы с Россией будет принято в ближайшие дни, пишет «Парламентская газета». При этом он подчеркнул необходимость согласованного решения всех стран Балтии.

Рига, Наталья Петрова

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