Захарова: призывы к Ирану о переговорах США могут использовать для перегруппировки сил

Призывы в адрес Ирана о необходимости проведения переговоров могут быть использованы США для перегруппировки сил для дальнейших атака на Тегеран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Виток американо-израильской агрессии в отношении Ирана начался как раз на фоне переговоров вокруг иранской ядерной программы. Как оказалось, Вашингтон использовал переговоры для прикрытия. Само то, что дипломатические переговоры использовались именно для прикрытия подготовки к войне, является откровенной дискредитацией дипломатии», – констатировала Захарова.

По ее оценке, сейчас очевидно, что конфликт развивается не по первоначальному плану Вашингтона.

«Не исключено, что очередной виток призывов к переговорам нацелен на то, чтобы создать некие более благоприятные условия для перегруппировки сил и корректировки военных планов», – пояснила официальный представитель МИД России.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах провести переговоры с Ираном, однако в Тегеране это опровергали и при этом нанесли новые удары по Ираилю. Согласно последнему заявлению, которое озвучил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, Тегеран согласится на переговоры, когда Вашингтон прекратит враждебные действия против иранского народа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

