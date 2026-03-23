Трамп сообщил о возможной мирной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании военного конфликта. По его словам, обе стороны «очень хотят» заключить сделку.

«Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку», – заявил американский лидер, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам Трампа, стороны вели переговоры накануне вечером, в них приняли участие его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер. «У нас оказались значимые точки соприкосновения – почти по всем вопросам», – заверил Трамп.

В то же время президент США уточнил, что контакт идет с «руководителем» в Иране, однако это не избранный верховный лидер Моджтабе Хаменеи.

Трамп добавил, что если переговоры пройдут хорошо, то тогда можно будет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. «Мы проводим пятидневные переговоры, посмотрим, как все пойдет. Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил», – пояснил Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что дал приказ Военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube