Понедельник, 23 марта 2026, 19:47 мск

Трамп отложил удары по энергообъектам Ирана на пять дней

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по иранским объектам энергетики на пять дней. Дальнейшие действия будут зависеть от переговоров с Тегераном.

«Я поручил Министерству войны отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период при условии успешного проведения текущих встреч и обсуждений», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп также добавил, что США и Иран провели два дня плодотворных переговоров по всестороннему урегулированию конфликта.

Напомним, 21 марта глава Белого дома пригрозил ударить по иранским электростанциям, если Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива в течение 48 часов. В свою очередь в Иране пообещали принять ответные меры в регионе, если Трамп выполнит свою угрозу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Трамп сообщил о возможной мирной сделке с Ираном / В США самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту / Трамп дал Ирану 48 часов на снятие блокады с Ормузского пролива / «Бумажный тигр»: Трамп раскритиковал НАТО после отказала ЕС участвовать в операции против Ирана / Белоруссия готова заключить с США большую сделку / В США хозяйку похоронного бюро посадят в тюрьму за выдачу фальшивого праха / Гутерриш назвал условие завершения конфликта на Ближнем Востоке / Военные США скрывали данные о неисправных БМП Bradley в Европе

