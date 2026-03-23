Трамп отложил удары по энергообъектам Ирана на пять дней

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по иранским объектам энергетики на пять дней. Дальнейшие действия будут зависеть от переговоров с Тегераном.

«Я поручил Министерству войны отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период при условии успешного проведения текущих встреч и обсуждений», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп также добавил, что США и Иран провели два дня плодотворных переговоров по всестороннему урегулированию конфликта.

Напомним, 21 марта глава Белого дома пригрозил ударить по иранским электростанциям, если Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива в течение 48 часов. В свою очередь в Иране пообещали принять ответные меры в регионе, если Трамп выполнит свою угрозу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube