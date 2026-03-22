Трамп дал Ирану 48 часов на снятие блокады с Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по иранским электростанциям, если Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива. На принятие решения у Ирана есть двое суток.

«Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп не уточнил, какие именно электростанции окажутся под ударом. При этом ранее глава Белого дома призвал Израиль прекратить удары по энергетическим объектам в регионе.

Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось после начала конфликта на Ближнем Востоке. Танкеры и сухогрузы, которые пытаются пройти по маршруту, подвергаются ударам со стороны Ирана. При этом Тегеран утверждает, что атакует только суда, которые связаны с США и Израилем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube