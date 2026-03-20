Трамп попросил Нетаньяху больше не бить по важным энергообъектам Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от нападений на важные энергетические объекты Ирана, и что он выполнит это требование.

Нетаньяху подтвердил, что Израиль «действовал в одиночку», нанеся удар по перерабатывающему предприятию, связанному с иранским газовым месторождением Южный Парс, являющимся частью крупнейших в мире запасов природного газа.

«Президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы это делаем», – заявил Нетаньяху на пресс-конференции в четверг вечером.

Этот удар стал серьезной эскалацией войны. Ранее Израиль уже атаковал ряд иранских топливных складов, но до сих пор воздерживался от ударов по иранским нефтегазодобывающим объектам.

В ответ Иран атаковал крупные энергетические объекты в соседних государствах Персидского залива, причинив, по словам Катара, «значительный ущерб» своему главному энергетическому хабу Рас-Лаффан. Вскоре после этого цены на энергоносители резко подскочили, и аналитики предупреждают, что ущерб в Рас-Лаффане может спровоцировать долгосрочный глобальный дефицит газа.

Заявления Нетаньяху прозвучали на фоне продолжающейся кампании Израиля против объектов, связанных с Ираном, и растущей обеспокоенности по поводу эскалации и потенциальных сбоев на мировых энергетических рынках.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube