Иран: попрощайтесь с электричеством, если США выключит его у нас

Иранские официальные лица и государственные СМИ поклялись принять ответные меры в регионе, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу бомбардировки иранских электростанций.

В частности, в субботу Трамп заявил, что отдаст приказ о бомбардировке, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов. Они истекают вечером 23 марта.

В пятницу президент США заявил, что американские операции на Ближнем Востоке начинают сворачиваться, однако его последующие предупреждения и реакция Ирана позволяют предположить, что в течение следующей недели могут быть атакованы и другие гражданские объекты в регионе.

Критически важная инфраструктура и энергетические объекты на Ближнем Востоке могут быть «необратимо разрушены», если иранские электростанции станут целью нападения, заявил спикер иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф в комментариях, опубликованных в воскресенье на X. Калибаф сказал, что региональная инфраструктура станет «законными целями», если иранские объекты будут атакованы, и что ответные меры приведут к росту цен на нефть на долгое время.

Иранское полуофициальное информационное агентство Mehr News опубликовало карту электростанций в Персидском заливе, предупредив: «Попрощайтесь с электричеством, если Трамп выполнит свою угрозу. В случае даже малейшего нападения на электроэнергетическую инфраструктуру Ирана весь регион погрузится во тьму… От 70% до 80% крупных электростанций расположены вдоль побережья Персидского залива… все они находятся в пределах досягаемости иранского сдерживания».

Агентство Nournews, связанное с Высшим советом национальной безопасности Ирана, заявило, что угроза Трампа не является демонстрацией силы, а выявляет уязвимости США, несмотря на их заявления об энергетической независимости.

«Любая эскалация спровоцирует многоуровневую ответную реакцию Ирана, направленную на региональные активы и вызывающую более масштабные экономические, социальные и экологические кризисы», – говорится в заявлении.

В качестве еще одного примера вызывающей риторики, исходящей из Тегерана, командующий штабом иранских вооруженных сил заявил: «Доктрина наших вооруженных сил изменилась с оборонительной на наступательную. Грядут новые сюрпризы».

Тегеран, Елена Васильева

