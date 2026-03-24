Иран продолжает ракетные удары по Израилю

Иран нанес ракетные удары по Тель-Авиву всего через день после того, как президент Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры со страной были «хорошими и конструктивными».

Как сообщают СМИ, Иран выпустил несколько волн ракет по Израилю спустя несколько часов после того, как источник сообщил государственному информационному агентству Fars: «Сегодня вечером в Тель-Авиве и у некоторых региональных союзников США и Израиля запланированы специальные мероприятия, которые полностью развеют надежды агрессоров на переговоры».

Ракеты вызвали срабатывание сирен воздушной тревоги в некоторых районах Израиля, включая Тель-Авив, где были слышны взрывы.

В ходе одной из атак дома на севере Израиля были повреждены падающими обломками после перехвата бомбы.

Израильская полиция сообщила о шести пострадавших.

По их словам, в город попал боеприпас, содержащий около 100 килограммов взрывчатки, причинив значительный ущерб зданиям и транспортным средствам.

Иран также нанес удары по Эйлату на юге Израиля, а также по городам Димона и Йерухам. Жители окрестностей Иерусалима сообщили о громких взрывах в небе ночью и утром 24 марта.

В понедельник Трамп написал на своей платформе Truth Social, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о «полном и окончательном урегулировании военных действий на Ближнем Востоке».

В результате Трамп заявил, что откладывает на пять дней план по нанесению ударов по иранским электростанциям, которым он угрожал, если Иран не откроет Ормузский пролив.

Однако приостановка распространяется только на энергетические объекты Ирана, и удары США по стране продолжаются.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить удары «как по Ливану, так и по Ирану».

«Мы сокрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить серьёзные удары по Хезболле», – сказал он.

«Всего несколько дней назад мы уничтожили еще двух ученых-ядерщиков, и мы продолжаем свою деятельность».

В результате израильского удара по Бшамуну, расположенному к югу от Бейрута, во вторник погибли два человека, сообщило министерство здравоохранения Ливана, а удары по южным пригородам столицы продолжались всю ночь.

В результате кровопролитного конфликта, который продолжает бушевать в регионе, погибло более 2000 человек.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube