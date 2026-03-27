В Иране заявили о массовой мобилизации на случай вторжения США

На фоне опасений о возможной наземной операции США в Иране мобилизовали более миллиона человек, готовых дать отпор. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник.

По словам собеседника издания, помимо мобилизации более миллиона бойцов для участия в наземных операциях, в последние дни наблюдается массовый приток запросов от иранской молодежи в центры «Басидж», Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армию с просьбой принять участие в боевых действиях.

«США хотят открыть Ормузский пролив с помощью самоубийственной и саморазрушительной тактики. Мы готовы к тому, что их самоубийственная стратегия сработает, а пролив останется закрытым», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток не менее 10 000 дополнительных военнослужащих. При этом президент США Дональд Трамп отложил на десять дней свой ультиматум по нанесению ударов по энергетическому сектору Ирана, заверив, что переговоры с Тегераном «проходят очень хорошо».

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

