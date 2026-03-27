Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток не менее 10 000 военнослужащих

Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток не менее 10 000 дополнительных военнослужащих.
Как сообщают Wall Street Journal (WSJ) и новостной сайт Axios, Белый дом и министерство обороны рассматривают возможность отправки в ближайшие дни на Ближний Восток не менее 10 000 дополнительных военнослужащих.
Цель состоит в том, чтобы предложить президенту Дональду Трампу больше вариантов военных действий, пояснила Wall Street Journal со ссылкой на представителей Министерства обороны, несмотря на то, что президент отложил свой ультиматум о нанесении ударов по энергетическому сектору Ирана на десять дней.
Москва, Елена Васильева
© 2026, РИА «Новый День»