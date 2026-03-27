Трамп отложил на десять дней свой ультиматум по нанесению ударов по энергетическому сектору Ирана

Дональд Трамп отложил на десять дней свой ультиматум по нанесению ударов по энергетическому сектору Ирана, заверив, что переговоры с Ираном, столица которого в пятницу утром вновь подверглась массированному удару со стороны Израиля, «проходят очень хорошо».

Чтобы обеспечить доступ к этому важнейшему маршруту для мировой торговли углеводородами, американский президент угрожал уничтожить электростанции в Иране. Но «по просьбе иранского правительства» он отложил свой ультиматум «до понедельника, 6 апреля, 20:00 по вашингтонскому времени» по поводу уничтожения электростанций в Иране, написал Трамп в своей соцсети The Truth.

Москва, Елена Васильева

