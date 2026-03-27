Дональд Трамп отложил на десять дней свой ультиматум по нанесению ударов по энергетическому сектору Ирана, заверив, что переговоры с Ираном, столица которого в пятницу утром вновь подверглась массированному удару со стороны Израиля, «проходят очень хорошо».
Чтобы обеспечить доступ к этому важнейшему маршруту для мировой торговли углеводородами, американский президент угрожал уничтожить электростанции в Иране. Но «по просьбе иранского правительства» он отложил свой ультиматум «до понедельника, 6 апреля, 20:00 по вашингтонскому времени» по поводу уничтожения электростанций в Иране, написал Трамп в своей соцсети The Truth.
Москва, Елена Васильева
