Пентагон нашел серьезные проблемы на авианосце «Джеральд Форд» после пожара

У авианосца ВМС США «Джеральд Форд» обнаружили более глубокие проблемы после пожара. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ответственное управление Пентагона.

Как сообщили в ведомстве, данных по текущим испытаниям недостаточно, чтобы оценить «оперативную пригодность» авианосца или надежность нескольких ключевых систем. Речь идет о системах запуска и восстановления реактивных двигателей, радаре, способности продолжать работу при поражении вражеским огнем и подъемниках для перемещения оружия и боеприпасов.

Неясно, насколько хорошо корабль может обнаруживать, отслеживать или перехватывать вражеские самолеты, противокорабельные ракеты, а также нет понимания, как системы авианосца будут работать под военной нагрузкой непрерывных взлетов и посадок.

Помимо боевой готовности наблюдаются и бытовые проблемы, в частности, недостаточное количество мест для отдыха моряков и персонала временных частей, сопровождающих корабль в бою.

Пожар, который тушили около 30 часов, произошел 12 марта во время проведения операции «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке. За три недели до этого произошел сбой в работе канализационной системы корабля.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube