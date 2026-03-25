США предложили Ирану 15-пунктный план прекращения войны

Соединенные Штаты предложили Ирану план по прекращению конфликта, состоящий из 15 пунктов, среди которых ядерные и ракетные иранские программы и разблокировка Ормузского пролива.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников, план отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из конфликта в процессе борьбы с его экономическими последствиями.

Зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф разработали механизм, который предусматривает прекращение огня на месяц, в это время предлагается детализировать соглашение, аналогичное тем, что были подписаны в Газе и Ливане. Документ, по словам источников, затрагивает ядерную и ракетную программы Тегерана, а также вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания, сейчас неясно, насколько широко план был распространен среди иранских чиновников и примет ли Тегеран его как основу для переговоров. Также неизвестно, поддерживает ли его Израиль.

Ранее Трамп сообщил, что дал приказ Военному министерству заморозить все удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Президент США также заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании военного конфликта. По его словам, обе стороны «очень хотят» заключить сделку.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube