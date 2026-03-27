Тайский сухогруз сел на мель у побережья Ирана

Грузовое судно Mayuree Naree село на мель у побережья Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Судно следовало под флагом Таиланда и было атаковано в Ормузском проливе. Сухогруз получил повреждения и сел на мель побережья деревни Рамча в Кешме.

В настоящее время нет данных о том, есть ли необходимость в эвакуации экипажа.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана пролив фактически оказался перекрытым.

Тегеран, Зоя Осколкова

