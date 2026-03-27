Пятница, 27 марта 2026, 13:49 мск

Тайский сухогруз сел на мель у побережья Ирана

Грузовое судно Mayuree Naree село на мель у побережья Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Судно следовало под флагом Таиланда и было атаковано в Ормузском проливе. Сухогруз получил повреждения и сел на мель побережья деревни Рамча в Кешме.

В настоящее время нет данных о том, есть ли необходимость в эвакуации экипажа.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана пролив фактически оказался перекрытым.

Тегеран, Зоя Осколкова

Кремль: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию / Захарова: призывы к Ирану о переговорах США могут использовать для перегруппировки сил / Пентагон нашел серьезные проблемы на авианосце «Джеральд Форд» после пожара / США предложили Ирану 15-пунктный план прекращения войны / Трамп сообщил о возможной мирной сделке с Ираном / Трамп отложил удары по энергообъектам Ирана на пять дней / Трамп дал Ирану 48 часов на снятие блокады с Ормузского пролива / «Бумажный тигр»: Трамп раскритиковал НАТО после отказала ЕС участвовать в операции против Ирана

