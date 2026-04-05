США потеряли два вертолета Black Hawk при спасении пилота сбитого истребителя

Иранское военное командование заявило о провале операции США по спасению пилота сбитого истребителя-бомбардировщика F-15E. Американцы потеряли два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130.

Как сообщил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, благодаря действиям бойцов Корпуса стражей исламской революции, армии Ирана, а также сил «Басидж» и правоохранительных органов, операция врага была сорвана.

В результате в районе южного Исфахана были поражены два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции по спасению второго пилота истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране. По словам американского лидера, летчик находится в безопасности.

Тегеран, Зоя Осколкова

