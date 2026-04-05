Трамп заявил о спасении в Иране пилота сбитого истребителя-бомбардировщика

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении операции по спасению второго пилота истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране. По словам американского лидера, летчик находится в безопасности.

«Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших <...> членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности», – говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

Президент уточнил, что военные на протяжении суток следили за местом, где находился пилот, а затем направили туда «десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его». Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории», – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в Иране сбили американский истребитель, при этом летчики катапультировались. Агентство Tasnim утверждало, что иранским военным удалось захватить в плен одного из пилотов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

