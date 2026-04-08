Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий

Американская армия готова возобновить военные действия против Ирана в случае невыполнения Тегераном достигнутых договоренностей. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Мы будем поблизости. Мы никуда не уходим. Мы проследим за тем, чтобы Иран соблюдал прекращение огня и в итоге сел за стол переговоров и заключил сделку. Мы останемся там, будем сохранять готовность и бдительность», – пояснил он (цитата по ТАСС).

«Наши войска готовы к обороне и к наступлению, готовы незамедлительно вновь начать действовать для выполнения любых задач, чтобы гарантировать, что Иран выполняет обязательства», – подчеркнул Хегсет.

При этом американский министр отметил, что либо Иран сам передаст свой обогащенный уран США, либо Вашингтон сам силой вывезет эти ядерные материалы.

«Любой материал, который они не должны иметь, будет вывезен прямо сейчас. Их [ядерная] пыль глубоко погребена и находится под наблюдением 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с воздуха. Президент [США Дональд Трамп] с самого начала ясно дал понять: иранского ядерного оружия не будет», – заявил Хегсет.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube