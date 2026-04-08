российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2026, 18:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий

Американская армия готова возобновить военные действия против Ирана в случае невыполнения Тегераном достигнутых договоренностей. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Мы будем поблизости. Мы никуда не уходим. Мы проследим за тем, чтобы Иран соблюдал прекращение огня и в итоге сел за стол переговоров и заключил сделку. Мы останемся там, будем сохранять готовность и бдительность», – пояснил он (цитата по ТАСС).

«Наши войска готовы к обороне и к наступлению, готовы незамедлительно вновь начать действовать для выполнения любых задач, чтобы гарантировать, что Иран выполняет обязательства», – подчеркнул Хегсет.

При этом американский министр отметил, что либо Иран сам передаст свой обогащенный уран США, либо Вашингтон сам силой вывезет эти ядерные материалы.

«Любой материал, который они не должны иметь, будет вывезен прямо сейчас. Их [ядерная] пыль глубоко погребена и находится под наблюдением 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с воздуха. Президент [США Дональд Трамп] с самого начала ясно дал понять: иранского ядерного оружия не будет», – заявил Хегсет.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Несколько взрывов прогремели на островах на юге Ирана / «Трамп проиграл» и «Попытка импичмента реальна», – эксперты о перемирии между Ираном и США / Трамп вновь угрожает Ирану: «Сегодня ночью умрет целая цивилизация» / Кремль: весь Ближний Восток оказался в огне из-за агрессии против Ирана / США потеряли два вертолета Black Hawk при спасении пилота сбитого истребителя / Трамп заявил о спасении в Иране пилота сбитого истребителя-бомбардировщика / Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке / Австралия перебрасывает спецназ на Ближний Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Иран, США,