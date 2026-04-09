Американские нефтяники взбунтовались из-за платы за проход через Ормузский пролив

Крупнейшие нефтяные компании США выступили против введения платы за проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

По словам собеседников издания, несколько топ-менеджеров американских энергогигантов встречались со старшими сотрудниками администрации Госдепартамента. Нефтяники считают, что плата за проход иностранных судов через ключевую на Ближнем Востоке логистическую артерию не должна быть одним из условий двухнедельного перемирия. Встреча состоялась 8 апреля.

Источники утверждают, что руководители компаний обращались лично к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, чтобы донести свою точку зрения. О каких-либо результатах переговоров собеседник издания не сообщал.

8 апреля между США и Ираном были достигнуты договоренности о прекращении огня. Стороны согласились на очную встречу делегаций 10 апреля в Исламабаде, а пока огонь должен быть прекращен, а Ормузский пролив открыт для прохождения судов. В свою очередь Иран заявил, что введет плату за проход по проливу для иностранных судов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

