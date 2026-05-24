В Вашингтоне около Белого произошла стрельба: нападавший убит

В Вашингтоне около Белого Дома произошла стрельба, в результате которой получил ранения случайный прохожий, а нападавший мужчина, открывший огонь по сотрудникам Секретной службы, погиб.

Согласно предварительным данным, нападавший подошел к одному из блокпостов, достал огнестрельное оружие из сумки и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь.

Нападавший получил тяжелые ранения, был госпитализирован и скончался в больнице. Сотрудники сил безопасности не пострадали.

По данным источников американской прессы, нападавшим был 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд, у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube