В США одобрили законопроект, ограничивающий военные полномочия президента

Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает введение ограничений на военные полномочия президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Документ одобрили 50 сенаторов, 47 высказались против. Отмечается, что голосование состоялось после того, как Сенат семь раз отклонил аналогичные инициативы. В этот раз поддержали законопроект члены Демократической партии и четверо республиканцев.

Новый закон не позволит лидеру страны вести зарубежные кампании дольше 60 дней без согласия Конгресса. Таким образом, любые будущие военные действия в Иране должны быть одобрены конгрессменами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что закон о военных полномочиях президента противоречит Конституции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

