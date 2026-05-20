российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США одобрили законопроект, ограничивающий военные полномочия президента

Фото: pixabay

Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает введение ограничений на военные полномочия президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Документ одобрили 50 сенаторов, 47 высказались против. Отмечается, что голосование состоялось после того, как Сенат семь раз отклонил аналогичные инициативы. В этот раз поддержали законопроект члены Демократической партии и четверо республиканцев.

Новый закон не позволит лидеру страны вести зарубежные кампании дольше 60 дней без согласия Конгресса. Таким образом, любые будущие военные действия в Иране должны быть одобрены конгрессменами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что закон о военных полномочиях президента противоречит Конституции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

Иран пригрозил уничтожить все американские базы на юге Персидского залива / «Сделка или полное уничтожение»: Трамп снова угрожает Ирану / Си Цзиньпин допустил конфликт между Китаем и США из-за Тайваня / США с союзниками разрабатывают план ведения орбитальной войны / Лавров: США хотят выкупить газопровод «Северный поток» в десять раз дешевле его стоимости / США проведут расследование деятельности биолабораторий на Украине / В товарном вагоне в США обнаружили шесть трупов / В США аннулируют паспорта злостных должников по алиментам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,