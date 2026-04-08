Несколько взрывов прогремели на островах на юге Ирана после объявления перемирия. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
«Сегодня утром на острове Сирри было несколько взрывов, источник которых не определен», – говорится в статье.
Кроме того, взрывы зафиксированы на нефтеперерабатывающем заводе острова Лаван.
Договоренности о прекращении огня между США и Ираном были достигнуты ночью 8 апреля при посредничестве Пакистана. Стороны договорились об очной встрече делегаций 10 апреля в Исламабаде, а пока огонь должен быть прекращен, а Ормузский пролив открыт для прохождения судов.
После этого армия обороны Израиля объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.
Тегеран, Зоя Осколкова
