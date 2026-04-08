Среда, 8 апреля 2026, 13:18 мск

Несколько взрывов прогремели на островах на юге Ирана

Несколько взрывов прогремели на островах на юге Ирана после объявления перемирия. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Сегодня утром на острове Сирри было несколько взрывов, источник которых не определен», – говорится в статье.

Кроме того, взрывы зафиксированы на нефтеперерабатывающем заводе острова Лаван.

Договоренности о прекращении огня между США и Ираном были достигнуты ночью 8 апреля при посредничестве Пакистана. Стороны договорились об очной встрече делегаций 10 апреля в Исламабаде, а пока огонь должен быть прекращен, а Ормузский пролив открыт для прохождения судов.

После этого армия обороны Израиля объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

