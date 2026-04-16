Альтернатива Ормузу: грузопоток с Ближнего Востока в РФ переориентируется на сухопутные маршруты

Бизнес ищет новые варианты доставки грузов после обострения ближневосточного конфликта. В настоящее время удалось перебросить на сухопутные маршруты лишь 10-15% грузов. Игроки рынка понимают, что полноценной замены Ормузскому проливу нет, но даже с его открытием не планируют возвращаться к прежней логистике.

Из-за политических и военных рисков можно сказать, что экспортная деятельность на Ближнем Востоке находится сейчас в глубокой стагнации. Поставки в Россию и страны СНГ сейчас идут через Турцию, Кавказ и Центральную Азию. Но полностью заместить морскую логистику не удастся, на сухопутные маршруты удалось оперативно перенаправить лишь 10-15% всех грузов, инфраструктура не справляется с возросшей нагрузкой, пишут «Известия».

Риск ограничения судоходства заставил рынок переосмыслить устойчивость южного направления, однако говорить о полном развороте преждевременно. Сейчас бизнес не спешит массово уходить с морских маршрутов через ОАЭ и Иран, поскольку они всё равно остаются наиболее предсказуемыми по срокам и стоимости. Компании лишь частично переориентируют поставки и используют эту схему как инструмент хеджирования, то есть применяют разные варианты для снижения рисков.

По сравнению с ситуацией до начала конфликта (до 28 февраля 2026 года) стоимость морской доставки из стран Ближнего Востока в Россию выросла более чем в полтора раза – до 15-16 тысяч долларов за 40-футовый контейнер. Операторы отправляют грузы через порты Красного моря и мыс Доброй Надежды. Доставка контейнера из ОАЭ в Москву по сухопутным коридорам обходится в полтора-два раза дороже морского маршрута, а в отдельных кейсах разница еще выше из-за простоев и дополнительных операций.

Кроме того, не все товары можно адаптировать к сухопутным маршрутам. Скоропортящаяся продукция критична к срокам и температурному режиму. Опасные грузы ограничены регуляторикой и требуют специальных разрешений. Крупногабаритные и тяжеловесные – упираются в ограничения железнодорожной инфраструктуры. Электроника чувствительна к срокам и страховым условиям – при удлинении логистики резко растет цена риска.

В Ассоциации экспортеров и импортеров отметили, что рынок уже не ждет возврата к прежним условиям. Даже после возможного открытия пролива компании продолжат использовать сухопутные коридоры для страховки. Опыт, полученный в период блокировки, заставит бизнес диверсифицировать логистику на постоянной основе. В ближайшее время можно ожидать активной донастройки инфраструктуры для сухопутных маршрутов и более заметного вовлечения компаний в альтернативные цепочки поставок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

