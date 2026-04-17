Пятница, 17 апреля 2026, 20:53 мск

Трамп сообщил о продолжающейся блокаде морских портов Ирана

Фото: архив сайта Белого дома

США продолжат блокаду морских портов Ирана до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%, несмотря на открытие Ормузского пролива. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полному прохождению, но морская блокада останется в полной силе, поскольку она касается только Ирана, до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%!», – уточнил президент США.

По его словам, процесс мирного урегулирования должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в связи с перемирием в Ливане Тереган принял решение полностью открыть Ормузский пролив для судоходства.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Ближний Восток

