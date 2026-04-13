«Обречены на провал»: в Иране ответили США на угрозы устроить морскую блокаду

Попытки США устроить военно-морскую блокаду Ирана, заблокировав Ормузский пролив, обречены на провал. Об этом заявил высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи.

«Так же, как Соединенные Штаты потерпели историческое поражение от Ирана при попытке открыть Ормузский пролив, они обречены и на провал в любой военно-морской блокаде», – написал он в Х (бывшая Twitter, заблокирован в России).

По его словам, иранские вооруженные силы «не допустят подобного шага со стороны США». Резаи подчеркнул, что армия Ирана обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам.

«Иран – это не то место, которое можно сдержать твитами и вымышленными планами блокады», – добавил он.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил начало блокады Ормузского пролива 13 апреля. По его словам, Соединенные Штаты будут блокировать все суда, которые входят в порты Ирана и выходят из них. Соответствующие меры начнут действовать в 10:00 по восточному времени (17:00 мск), заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

До этого Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) пообещало 13 апреля «начать блокировку всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них». В командовании заявили, что силы CENTCOM не будут блокировать проход судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них.

Напомним, в воскресенье Трамп объявил, что американские морские силы начинают блокаду Ормузского пролива после того, что на переговорах в Исламабаде Вашингтону не удалось достичь соглашения с Тегераном по одному из ключевых вопросов – иранской ядерной программе. Глава Белого дома также заявил, что поручил американскому военному флоту выявлять и задерживать в международных водах каждое судно, которое платило Ирану «незаконную пошлину» за прохождение через Ормузский пролив.

Прошедшие в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана переговоры между Ираном и США не привели к достижению мирного соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном, заявил, что Тегеран не принял предложенные США условия урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон не увидел готовности Тегерана отказаться от возможности разработки ядерного оружия в долгосрочной перспективе. В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что Тегеран и Вашингтон не смогли найти решение 2-3 ключевых вопросов. Там подчеркнули, что Иран готов продолжать работу по сближению позиций двух стран.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что достичь соглашения не удалось из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона. «Когда мы были в одном шаге от «Исламабадского меморандума о взаимопонимании», мы столкнулись с максимализмом, изменениями правил игры и блокадой», – написал он в Х.

На фоне заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива мировые цены на нефть в понедельник, 13 апреля, превысили отметку $102 за баррель. Июньские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE на 10:54 мск подорожали до $102,06 за баррель, прибавив 7,2%. Стоимость американской нефти WTI к этому времени выросла до $103,68 за баррель.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

