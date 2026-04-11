В Исламабаде стартовали переговоры между Ираном и США

В столице Пакистана Исламабаде начались переговоры Ирана и США. Об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB. О старте переговоров между американской и иранской делегациями также сообщил американский телеканал CBS News, ссылаясь на двух чиновников Белого дома. Это подтвердил в интервью журналистке News Nation Келли Мейер президент США Дональд Трамп. Переговоры проходят при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

Впрочем, пока остается неясным, ведутся ли переговоры напрямую или через посредников. Также не уточняется точное время начала переговоров. Представитель вице-президента США Джей Ди Вэнса отказался от комментариев, передает «Интерфакс».

Репортер News Nation отметила, что Трамп в разговоре с ней заявил, что в скором времени станет ясно, насколько откровенно ведет себя Тегеран в ходе переговоров. С ее слов, Трамп признался, что ему неважен исход встречи, и в случае провала, указал глава Белого дома, Вашингтон возобновит боевые действия.

В то же время, по данным IRIB, Тегеран передал пакистанской стороне список своих «красных линий» на переговорах с США. Среди них: суверенный контроль Ирана над Ормузским проливом, военные репарации, разморозка иранских активов, всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня в регионе. Требования основаны на плане Ирана из 10 пунктов, выдвинутом «в качестве основы для переговоров».

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что в Исламабаде прошли непрямые переговоры иранской и американской делегаций, после которых последуют прямые переговоры.

Иранское агентство Tasnim сообщало, что переговоры Ирана и США в Пакистане, скорее всего, продлятся один день. По его данным, сообщения ряда СМИ, в том числе CNN, о том, что встреча сторон займет несколько дней, являются недостоверными.

Иранская делегация во главе с председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом прибыла в Пакистан накануне. В делегацию исламской республики также вошли глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Делегацию США возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В ее составе также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Вэнс прилетел в Исламабад сегодня утром.

Напомним, ночью 8 апреля при посредничестве Пакистана между Ираном и США были достигнуты договоренности о прекращении огня на две недели. Стороны договорились об очной встрече делегаций в Исламабаде.

Исламабад, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube