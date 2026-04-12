Трамп объявил, что США заблокируют Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские морские силы начинают блокаду Ормузского пролива после того, что на переговорах в Исламабаде Вашингтону не удалось достичь соглашения с Тегераном по одному из ключевых вопросов – иранской ядерной программе.

«Встреча прошла хорошо, большинство вопросов согласовали, но один, самый важный, – ядерный – остался нерешенным. С настоящего момента Военно-морские силы США, лучшие в мире, начинают процесс блокирования всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что блокада начнется в ближайшее время и к ней присоединятся и другие страны. О каких государствах идет речь, он не уточнил.

Президент США обвинил Иран в «вымогательстве» в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива и заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану «извлекать выгоду из этой незаконной практики давления». По утверждению Трампа, Иран стремится получить не только деньги, но и ядерное оружие. Глава Белого дома добавил, что вооруженные силы США «находятся в полной боевой готовности и готовы довести операцию до конца».

Кроме того, Трамп заявил, что поручил американскому военному флоту выявлять и задерживать в международных водах каждое судно, которое платило Ирану «незаконную пошлину» за прохождение через Ормузский пролив. «Никто, кто платит подобные «пошлины», не может рассчитывать на безопасное судоходство», – пригрозил президент США.

Трамп вновь заявил, что США приступают к уничтожению мин, установленных Ираном в Ормузском проливе. «Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет разнесен в пух и прах», – пригрозил он.

Напомним, состоявшиеся накануне в Исламабаде при посредничестве Пакистана переговоры между Ираном и США не привели к достижению мирного соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном, заявил, что Тегеран не принял предложенные США условия урегулирования конфликта. В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что Тегеран и Вашингтон не смогли найти решение 2-3 ключевых вопросов. Там подчеркнули, что Иран готов продолжать работу по сближению позиций двух стран.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

