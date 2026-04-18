Суббота, 18 апреля 2026, 12:34 мск

Тегеран обвинил Трампа во лжи по поводу переговоров с США

Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления президента США Дональда Трампа о ходе переговоров по урегулированию конфликта.

«Президент США сделал семь заявлений за один час, и все они ложные. Этим они не выиграли войну, и их переговоры ни к чему не приведут», – констатировал он в телеграм-канале (цитата по РИА «Новости»).

Галибаф подчеркнул, что проход через Ормузский пролив будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Тегерана, однако он останется закрыт, если Вашингтон продолжат блокаду иранских портов.

Накануне Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Американский лидер поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. По его словам, исламская республика якобы пообещала больше не закрывать Ормуз и согласилась на все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Ближний Восток

Трамп сообщил о продолжающейся блокаде морских портов Ирана / Иран открыл Ормузский пролив / Альтернатива Ормузу: грузопоток с Ближнего Востока в РФ переориентируется на сухопутные маршруты / Иран начал расчистку подземных баз с ракетными установками / Кремль: конфликт на Ближнем Востоке еще далек от разрешения / «Обречены на провал»: в Иране ответили США на угрозы устроить морскую блокаду / Трамп объявил, что США заблокируют Ормузский пролив / Соглашение о мире не достигнуто: США и Иран оценили итоги переговоров в Пакистане

