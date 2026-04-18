Тегеран обвинил Трампа во лжи по поводу переговоров с США

Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления президента США Дональда Трампа о ходе переговоров по урегулированию конфликта.

«Президент США сделал семь заявлений за один час, и все они ложные. Этим они не выиграли войну, и их переговоры ни к чему не приведут», – констатировал он в телеграм-канале (цитата по РИА «Новости»).

Галибаф подчеркнул, что проход через Ормузский пролив будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Тегерана, однако он останется закрыт, если Вашингтон продолжат блокаду иранских портов.

Накануне Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Американский лидер поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. По его словам, исламская республика якобы пообещала больше не закрывать Ормуз и согласилась на все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.

Тегеран, Анастасия Смирнова

