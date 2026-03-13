российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 марта 2026, 16:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При крушении заправщика ВВС США в Ираке погибли четверо из шести членов экипажа

При крушении американского самолета-заправщика KC-135 в Ираке погибли четыре члена экипажа, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В заявлении CENTCOM говорится, что воздушный танкер ВВС США разбился ночью на западе Ирака.

Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства инцидента расследуются. Командование продолжает настаивать, что борт, принимавший участие в операции против Ирана, не был сбит, а упал в результате инцидента с участием другого самолета. При этом второй самолет смог совершить посадку.

Ранее организация «Исламское сопротивление Ирака» заявила, что ее сторонники сбили американский заправщик. По ее утверждению, для этого якобы было использовано «подходящее вооружение».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Axios: США и Израиль будут бить по Ирану еще минимум 2-3 недели / Иран вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн» / США частично сняли санкции с российской нефти / Тегеран намерен отомстить за погибших в результате атак Израиля и США / Власти Дании призвали сограждан не садиться за руль на фоне роста цен на нефть / Израиль заявил об ударе по иранскому ядерному центру / МЧС России анонсировало отправку гуманитарной помощи в Иран / СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проход через Ормузский пролив

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток,