При крушении заправщика ВВС США в Ираке погибли четверо из шести членов экипажа

При крушении американского самолета-заправщика KC-135 в Ираке погибли четыре члена экипажа, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В заявлении CENTCOM говорится, что воздушный танкер ВВС США разбился ночью на западе Ирака.

Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства инцидента расследуются. Командование продолжает настаивать, что борт, принимавший участие в операции против Ирана, не был сбит, а упал в результате инцидента с участием другого самолета. При этом второй самолет смог совершить посадку.

Ранее организация «Исламское сопротивление Ирака» заявила, что ее сторонники сбили американский заправщик. По ее утверждению, для этого якобы было использовано «подходящее вооружение».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube