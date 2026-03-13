В Ираке разбился американский самолет-заправщик

В четверг в западном Ираке разбился американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США, сообщили американские военные, добавив, что инцидент произошел «не в результате вражеского огня или дружеского огня», а с участием второго американского самолета-заправщика. Однако этому заявлению противоречит релиз от организации «Исламское сопротивление Ирака». Она утверждает, что сбила заправщик.

«В рамках защиты суверенитета нашей страны и ее воздушного пространства сторонники «Исламского сопротивления Ирака» сбили самолет KC-135 ВВС США», – говорится в сообщении. Представители формирований не уточнили, как именно сбили самолет, указав, что якобы использовали для этого «подходящее вооружение», цитирует заявление ТАСС.

ВВС США пояснили пока что на борту упавшего самолета находились пять членов экипажа. Спасательные работы на месте крушения продолжаются, но не уточняется, пострадали ли или погибли американские военнослужащие.

«Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции «Эпическая ярость», и спасательные работы продолжаются», – говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), использующем название, данное Пентагоном операциям США против Ирана: «В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился».

По данным ВВС, экипаж самолета KC-135 обычно состоит из трех-четырех военнослужащих: пилота, второго пилота и оператора заправочной штанги, то есть человека, который заправляет другие самолеты в воздухе. В некоторых миссиях в экипаже также могут быть штурманы.

Эти самолеты также могут быть переоборудованы для перевозки грузов и пациентов медицинского профиля.

Военно-воздушные силы не уточнили, какую именно задачу выполняли самолеты, участвовавшие в инциденте в четверг.

Согласно информационному бюллетеню ВВС, самолеты KC-135 являются одними из старейших платформ на вооружении ВВС США: последний экземпляр был поставлен в 1965 году.

Эти четырехдвигательные самолеты созданы на базе пассажирского Boeing 707, и, согласно отчету Конгресса США, по состоянию на прошлый год в эксплуатации находилось 376 таких машин. За прошедшие годы они прошли значительную модернизацию, включая установку новых двигателей.

Потеря этого самолета-заправщика стала четвертой известной потерей самолета в войне с Ираном.

На прошлой неделе три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в результате ошибочного обстрела со стороны своих же войск; все шесть членов экипажа успешно катапультировались.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

