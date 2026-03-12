российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 марта 2026, 16:22 мск

Власти Дании призвали сограждан не садиться за руль на фоне роста цен на нефть

Министр энергетики и инфраструктуры Дании Ларс Огор призвал граждан страны экономить энергоресурсы и отказаться от использования автомобилей без крайней необходимости из‑за стремительного роста цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет необходимости садиться за руль – не делайте этого», – обратился министр к датчанам, сообщает CNBC.

По его мнению, это положительно скажется на кошельках потребителей и поможет Дании более эффективно использовать свои энергетические резервы в течение продолжительного периода времени.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете о состоянии нефтяного рынка заявило, что война на Ближнем Востоке создает крупнейший в истории мирового нефтяного рынка сбой в поставках.

По данным МЭА, страны Персидского залива в связи с перекрытием Ормузского залива Ираном после атак США и Израиля сократили общую добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в день, поскольку у них мало других способов экспорта сырой нефти, а их хранилища переполняются. Кризис на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть, которые подскочили до более чем 100 долларов за баррель и остаются намного выше, чем до начала обострения обстановки. Вчерашние очередные нападения на суда, пытавшиеся пройти через пролив, напугали трейдеров, что привело к очередному росту цен на нефть.

Копенгаген, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

