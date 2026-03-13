Axios: США и Израиль будут бить по Ирану еще минимум 2-3 недели

Операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться еще минимум две-три недели. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По сведениям портала, президент США Дональд Трамп настроен на продолжение военной операции, несмотря на отсутствие четких целей, приводит публикацию ТАСС. Вместе с тем в Израиле беспокоятся, что глава Белого дома может внезапно остановить боевые действия, заявив о победе под тем или иным предлогом.

Американский источник подтвердил, что Трамп «полон энтузиазма» продолжать боевые действия. При этом, указал он, ключевое внимание в ходе боевых действий США теперь рассчитывают уделить Корпусу стражей исламской революции с тем, чтобы ослабить работу иранского госаппарата и спровоцировать массовые выступления.

Между тем, как сообщили источники Axios в арабских странах, Тегеран дал понять представителям стран региона, что не намерен завершать вооруженное противостояние с США до тех пор, пока не получит твердые международные гарантии того, что агрессия против страны больше не возобновится. Также иранская сторона намекнула, что даже после завершения американской операции не остановит атаки на военные базы США на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня Трамп заявил, что намерен убить «всех иранских негодяев». По его словам, для него большая честь уничтожить «террористический режим Ирана – в военном, экономическом и всех других отношениях». Американский лидер вновь выступил с утверждением, что США побеждают Иран: «иранский флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их ракеты беспилотники и все остальное уничтожено, а их лидеры стерты с лица земли».

Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил о намерении отомстить за жертв, погибших в результате вооруженной агрессии со стороны США и Израиля. Он потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак, но при этом подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым и будет использоваться как рычаг в конфликте.

Вашингтон, Наталья Петрова

