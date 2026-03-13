Трамп: «Иранские негодяи убивали годами, теперь мне выпала честь убить их»

Президент США заявил, что намерен убить «всех иранских негодяев». «Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана – в военном, экономическом и всех других отношениях. У нас непревзойденная огневая мощь, неограниченный боезапас и все необходимое время. Посмотрите, что сегодня происходит с этими безумными негодяями. Они убивали невинных людей по всему миру на протяжении 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их.Какая это большая честь!» – написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети «Правда».

«И все же, – написал Трамп, – если вы прочитаете потерпевшую крах «Нью-Йорк Таймс», вы ошибочно подумаете, что мы не побеждаем. Иранский флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их ракеты беспилотники и все остальное уничтожено, а их лидеры стерты с лица земли».

Вашингтон, Елена Васильева

