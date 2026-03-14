Европе предрекли большой дефицит топлива из-за войны на Ближнем Востоке

Европа может столкнуться с серьезной нехваткой топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

«Мы находимся в серьезной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива», – сказал он в интервью Die Presse, передает РИА «Новости».

По его словам, мир потребляет около 100 млн баррелей нефти в день. И тех 400 миллионов баррелей нефти, которые сейчас выводят на рынок из стратегических резервов, хватит только на четыре дня снабжения.

«Если же заменить те объемы, которые обычно проходят через Ормузский пролив, то резервов хватит примерно на 14 дней. Рынки просто оценивают ситуацию такой, какая она есть. Никто не знает, как долго продлится этот кризис. Мы тоже нет», – эксперт.

Штерн отметил, что в Австрии ряд АЗС уже столкнулись с нехваткой топлива. ««За последние десять дней некоторые заправки в Австрии уже оставались без топлива», – сказал он. Фиксируются отдельные случаи дефицита, потому что «люди читают новости и пытаются быстро заправить машину», – добавил глава OMV.

Ранее министр энергетики Дании Ларс Огор призвал сограждан экономить энергоресурсы и отказаться от использования автомобилей без крайней необходимости из-за стремительного роста цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Вена, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube