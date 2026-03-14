Иран обозначил два условия для прекращения войны на Ближнем Востоке

Представитель иранских властей, член высшего совещательного органа Ирана, экс-глава КСИР генерал-майор Мохсен Резаи озвучил условия Тегерана для прекращения войны на Ближнем Востоке.

По его словам, Иран рассчитывает на выплату репараций со стороны США за нанесенный во время войны ущерб и вывод всех американских военных баз из Персидского залива.

«Окончание войны находится в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, получим полную компенсацию за все наши потери, понесенные в результате действий Соединенных Штатов, и, во-вторых, получим 100% гарантию будущего для Ирана, что невозможно без вывода войск США из Персидского залива, поэтому второе условие – это вывод американских войск из Персидского залива», – заявил Резаи в интервью телеканалу SNN.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что боевые действия закончатся, когда Израиль и США признают законные права Ирана, выплатят репарации и предоставят гарантии ненападения.

Американский лидер Дональд Трамп меж тем рассчитывает на безоговорочную капитуляцию Тегерана и полную смену руководства в исламской республике. По его словам, компромиссы с Тегераном для Вашингтона уже не приемлемы.

Тегеран, Наталья Петрова

