российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 марта 2026, 18:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Иран обозначил два условия для прекращения войны на Ближнем Востоке

Представитель иранских властей, член высшего совещательного органа Ирана, экс-глава КСИР генерал-майор Мохсен Резаи озвучил условия Тегерана для прекращения войны на Ближнем Востоке.

По его словам, Иран рассчитывает на выплату репараций со стороны США за нанесенный во время войны ущерб и вывод всех американских военных баз из Персидского залива.

«Окончание войны находится в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, получим полную компенсацию за все наши потери, понесенные в результате действий Соединенных Штатов, и, во-вторых, получим 100% гарантию будущего для Ирана, что невозможно без вывода войск США из Персидского залива, поэтому второе условие – это вывод американских войск из Персидского залива», – заявил Резаи в интервью телеканалу SNN.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что боевые действия закончатся, когда Израиль и США признают законные права Ирана, выплатят репарации и предоставят гарантии ненападения.

Американский лидер Дональд Трамп меж тем рассчитывает на безоговорочную капитуляцию Тегерана и полную смену руководства в исламской республике. По его словам, компромиссы с Тегераном для Вашингтона уже не приемлемы.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток,