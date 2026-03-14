российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 марта 2026, 16:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Тегеране заявили, что вся территория Украины стала законной целью для атак Ирана

Фото: Freepik

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины становится законной целью для атак Тегерана после того, как Киев объявил о планах помочь Израилю с помощью беспилотников. Он сослался на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Терпящая поражение Украина фактически оказалась вовлечена в войну на Ближнем Востоке, анонсировав предоставление беспилотной поддержки Израилю, и сама превратила себя в цель для атак, написал Азизи в X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

9 марта глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил газете The New York Times, что Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании в ответ на запрос американской стороны об оказании помощи в борьбе с иранскими беспилотниками «Шахед» на Ближнем Востоке.

Надо отметить, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтону не нужна помощь Киева с защитой от БПЛА. Он отметил, что американские военные знают о дронах больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере. По словам главы Белого дома, Украина никак не помогает США отражать ответные удары иранских беспилотников, передает РБК.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток,