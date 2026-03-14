В Тегеране заявили, что вся территория Украины стала законной целью для атак Ирана

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины становится законной целью для атак Тегерана после того, как Киев объявил о планах помочь Израилю с помощью беспилотников. Он сослался на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Терпящая поражение Украина фактически оказалась вовлечена в войну на Ближнем Востоке, анонсировав предоставление беспилотной поддержки Израилю, и сама превратила себя в цель для атак, написал Азизи в X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

9 марта глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил газете The New York Times, что Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании в ответ на запрос американской стороны об оказании помощи в борьбе с иранскими беспилотниками «Шахед» на Ближнем Востоке.

Надо отметить, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтону не нужна помощь Киева с защитой от БПЛА. Он отметил, что американские военные знают о дронах больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере. По словам главы Белого дома, Украина никак не помогает США отражать ответные удары иранских беспилотников, передает РБК.

Тегеран, Наталья Петрова

