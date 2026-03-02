Россияне могут вернуться из Ирана через Туркмению

Российские граждане, находящиеся на территории Ирана, могут эвакуироваться транзитом через территорию Туркменистана. Об этом сообщили в посольстве РФ в Ашхабаде.

«Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Выезд возможен только через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе», – говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что для получения разрешения на проезд от туркменской стороны гражданам РФ необходимо заранее направить пакет документов на почту посольства России в Иране.

Ашхабад, Зоя Осколкова

