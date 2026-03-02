российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2026, 16:12 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Россияне могут вернуться из Ирана через Туркмению

Фото: Pixabay

Российские граждане, находящиеся на территории Ирана, могут эвакуироваться транзитом через территорию Туркменистана. Об этом сообщили в посольстве РФ в Ашхабаде.

«Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Выезд возможен только через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе», – говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что для получения разрешения на проезд от туркменской стороны гражданам РФ необходимо заранее направить пакет документов на почту посольства России в Иране.

Ашхабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Иран

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля / В США мигрант в футболке с иранским флагом расстрелял посетителей бара / Иран отказался вести переговоры с США / Два танкера подверглись атакам при попытке пройти через Ормузский пролив / В Пакистане девять человек погибли на антиамериканской демонстрации / В Иране более 140 человек погибли при атаке на школу для девочек / МИД: Россия готова помочь в поиске мирных путей разрешения кризиса на Ближнем Востоке / Израиль атаковал столицу Ирана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Общество, Россия, Туризм, Иран,