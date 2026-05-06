Трамп заявил о приостановке военного сопровождения судов через Ормузский против

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты временно приостановят свою операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив, сохраняя при этом блокаду. По словам Трампа, сейчас достигнут значительный прогресс в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.

«В связи с просьбой Пакистана и других стран, огромными военными успехами, достигнутыми нами в ходе кампании против Ирана, а также значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя блокада останется в силе, проект «Свобода» (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, можно ли завершить и подписать соглашение», – написал Трамп в Truth Social.

Операция, о которой Трамп объявил в воскресенье вечером, начала реализовываться в понедельник. Вскоре после этого американские и иранские военные обменялись выстрелами и обвинениями, что вызвало вопросы о хрупком перемирии.

Однако во вторник представители администрации Трампа настаивали на том, что перемирие не закончилось, и весь день рекламировали новую операцию по навигации судов через пролив.

Госсекретарь Марко Рубио, заявивший о завершении боевых действий, начатых против Ирана в феврале, сообщил журналистам в Белом доме, что США сосредоточены на новой операции, которую он назвал «первым шагом» к полному возобновлению работы этого важнейшего водного пути.

Министр обороны Пит Хегсет заявил на утреннем брифинге, что эта операция «отдельна и независима» от продолжающейся военной операции в регионе.

«Проект «Свобода» носит оборонительный характер, имеет узкую направленность и временный характер, а его миссия состоит в одном: защите мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии», – сказал он.

Иран в заявлении, опубликованном на государственном телеканале INSA, после объявления президента Дональда Трампа о приостановке проекта проводки судов, заявил о «неудаче США в достижении своих целей в так называемом «Проекте свободы»».

В заявлении INSA говорится, что Трамп отменил операцию «после твердых заявлений и предупреждений со стороны Ирана».

Государственный телеканал Tasnim также приветствовал этот шаг в сообщении на своем персидскоязычном аккаунте в соцсетях: «Трамп отступает».

В своем заявлении о приостановке проекта «Свобода» Трамп сослался на прогресс в дипломатических переговорах как на причину приостановки программы, целью которой было использование американских военных средств для помощи коммерческим судам в проливе Ормуз.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

