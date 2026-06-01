Норвегия собирается пересмотреть отношение к членству в Евросоюзе

Норвегия может пересмотреть свое отношение к членству в Евросоюзе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

«Когда мы присоединились к Европейской экономической зоне, мы присоединились к новому тренду, которым был единый рынок. Прошло 30 лет, этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации», – цитирует Эйде Financial Times.

По словам главы норвежского МИД, «благоприятный мир», существовавший во время проведения референдумов о присоединении к ЕС, был заменен «безумным миром», заставляющим Осло пересмотреть свои отношения с Евросоюзом. Существенное влияние на мнение Норвегии оказывают пошлины США и притязания Вашингтона на датскую автономию – Гренландию.

Референдум о присоединении к ЕС проходил в Норвегии дважды. Жители отказались от полноценного членства в блоке из-за опасений, что их рыбодобывающая отрасль окажется в невыгодном положении под управлением Брюсселя. В скором времени голосование о вступлении в ЕС пройдет в Исландии, а Осло собирается внимательно наблюдать за тем, что Брюссель предложит стране в вопросе рыбной промышленности.

Осло, Зоя Осколкова

