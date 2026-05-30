Еврокомиссия накажет Болгарию за дефицит бюджета

Еврокомиссия на следующей неделе введет меры в отношении Болгарии из-за чрезмерного дефицита бюджета. Об этом пишет Financial Times (FT).

Годовой дефицит Болгарии в 2025 году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно прогнозу ЕК, в ближайшие годы дефицит бюджета в стране продолжит расти: до 4,1% в следующем году и до 4,3% в 2027-м.

«На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону», – говорится в статье.

ЕК собирается ввести в стране процедуру чрезмерного дефицита – это инструмент контроля ЕС, призванный следить за тем, чтобы государства-участники еврозоны не превышали лимиты по госдолгу и дефициту бюджета. Таким образом, Болгария станет первой в истории страной, которая попадет под фискальный надзор ЕС всего через несколько месяцев после перехода на евро.

Стране будет выдан план действий по устранению чрезмерного дефицита. Если ЕК приходит к выводу, что государство, чьи расходы начинает фактически контролировать ЕС, сделало недостаточно, то его могут оштрафовать на сумму в размере 0,2% от ВВП, и продолжать это делать, пока страна не начнет принимать меры.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев и сам признавал, что ситуация в экономике – не лучшая. «В этом году дефицит будет еще больше. Мыльный пузырь лопнул. Это результат тяжелого наследия, которое досталось нам [от предшественников]», – отметила глава болгарского кабмина.

Брюссель, Зоя Осколкова

