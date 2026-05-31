российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции во время беспорядков задержали более 400 человек

Фото: Pixabay

Во Франции футбольные фанаты устроили беспорядки после победы клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. За ночь задержали более 400 человек.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и второй год подряд стал победителем турнира. Сразу после окончания матча болельщики устроили погром на улицах Парижа и других крупных городов Франции.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, для обеспечения безопасности были задействованы 22 тысячи полицейских, из них восемь тысяч следили за порядком в столице.

В общей сложности случаи мародерства и поджогов были зафиксированы в 15 городах страны. В ходе столкновений семь полицейских получили ранения, 416 человек задержаны.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Европа

МИД РФ: позиция Европы по Украине оторвана от реальности / Еврокомиссия накажет Болгарию за дефицит бюджета / Румыния закрывает генконсульство России после инцидента с дроном / ЕС готовит «чиповый акт» для борьбы с китайским импортом полупроводников / Румыния обвинила Россию в запуске беспилотника / Приставы в принудительном порядке взыскивают более 25 млрд рублей с Euroclear Bank / США уличили Каллас во лжи из-за слов о закрытии посольства в Киеве / Россия предупредила Армению о последствиях вступления в Евросоюз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Спорт, Европа,