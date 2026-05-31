Во Франции во время беспорядков задержали более 400 человек

Во Франции футбольные фанаты устроили беспорядки после победы клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. За ночь задержали более 400 человек.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и второй год подряд стал победителем турнира. Сразу после окончания матча болельщики устроили погром на улицах Парижа и других крупных городов Франции.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, для обеспечения безопасности были задействованы 22 тысячи полицейских, из них восемь тысяч следили за порядком в столице.

В общей сложности случаи мародерства и поджогов были зафиксированы в 15 городах страны. В ходе столкновений семь полицейских получили ранения, 416 человек задержаны.

Париж, Зоя Осколкова

