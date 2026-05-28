США уличили Каллас во лжи из-за слов о закрытии посольства в Киеве

США опровергли слова главы Евродипломатии Каи Каллас о закрытии американского посольства в Киеве на фоне предупреждений России.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что посольство США в Киеве закрывается, в то время как дипломатические представительства всех стран ЕС остаются в столице Украины.

«Вчера мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались на Украине. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла», – сказала Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС на Кипре.

В свою очередь в посольстве США на Украине опровергли это заявление. «В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепартамента безопасность американцев имеет первостепенное значение», – подчеркнули в дипмиссии.

Ранее МИД России заявил, что ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Это станет ответом на атаку украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 студент и более 40 пострадали. В связи с этим МИД призвал иностранцев, в том числе сотрудников дипмиссий, как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Вашингтон, Зоя Осколкова

