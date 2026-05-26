«Украина не оставляет нам выбора»: в Москве обозначили главную цель ударов по центрам принятия решений в Киеве

Переход России к системным ударам по военным объектам Украины и центрам принятия решений нацелен на ослабление Киева, который фактически отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в комментарии «Газете.ру».

По его словам, достаточно долгое время Москва воздерживалась от ударов по объектам, расположенным в Киеве, но такой подход не подействовал на украинскую сторону. Теперь же решено кардинально изменить тактику. «В данном случае Украина не оставляет нам выбора», – подчеркнул Мирошник.

«Сейчас применение такого рода действий должно работать исключительно на ослабление Киева, возможностей его ВПК, его возможности управления военными действиями. Я надеюсь, что это возымеет свое влияние на украинскую сторону», – подчеркнул он.

Мирошник при этом отметил, что политико-дипломатический подход к урегулированию украинского конфликта не привел к конкретным результатам из-за позиции Киева, поэтому Россия взяла курс на военное ослабление украинской стороны.

В то же время дипломат не исключил возвращения к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине.

Накануне МИД России заявил, что ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая те, где проектируют, создают, программируют и готовят к применению БПЛА, используемые киевским режимом при содействии натовских специалистов, центрам принятия решений и командным пунктам. Это станет ответом на удар украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 студент и более 40 пострадали. В связи с этим МИД призвал иностранцев, в том числе сотрудников дипмиссий, как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с главой Госдепа США Марко Рубио министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал Вашингтон о намерении российской стороны продолжить удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве в ответ на удары по мирным жителям и гражданским объектам в России.

В ЕС предупреждение МИД РФ о начале системной работы по целям в украинской столице проигнорировали. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сегодня заявила, что Брюссель отказывается эвакуировать сотрудников диппредставительств из Киева. «ЕС намерен не только сохранить текущий дипломатический контингент, но и существенно усилить военную поддержку Украины», – заявила она. Хиппер назвала российские угрозы «неприемлемой эскалацией».

Москва, Наталья Петрова

